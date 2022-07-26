Міноборони: Як відбувається підготовка мобілізованих

Министр обороны Алексей Резников заявил, что многие истории о мобилизации, которые пугают украинцев, на самом деле не являются правдой, повідомляє Новое время.

"Проблем із мобілізацією немає. Я постійно спілкуюсь із Генеральним штабом, головнокомандувачем Збройних Сил, начальником Генштабу. У нас, за великим рахунком, заповнені всі необхідні позиції. Якщо сьогодні відбувається мобілізація — це за певними особливими спеціальностями" , — сказав міністр в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він також розповів про участь українських військових у навчаннях, які відбуваються у Великій Британії:

"Для таких відряджень можуть готуватися фахівці, бажано зі знанням англійської мови. Але сказати, що у нас масово провал із мобілізації — такого немає."

До речі, ці навчання відвідували Борис Джонсон та Бен Уоллес.

Резніков пояснив, що територіальні центри комплектування продовжують виконувати свою роботу і вручають повістки для того, щоб ставити людей на облік.

"Коли вручається повістка, йдеться не про мобілізацію. Деякі люди вимушено переїхали, змінили місце перебування та не стали на облік. Тому вручення повісток чоловікам призовного віку означає, що вони мають прийти до місцевого органу центру комплектації та перевірити — чи він на обліку, чи в резерві? Тому що не всі стали на облік. Ось ці вручення — це насамперед наведення порядку" , — розповів міністр.

Глава Міноборони визнав, що окремі центри комплектації « поводяться за старим форматом» і роздають повістки як покарання. Рєзніков заявив, що він засуджує такий підхід до мобілізації громадян, бо це дискредитує армію та військову службу.

Рєзніков заявив, що ситуації, коли правопорушників мобілізують на фронт і без належної підготовки відправляють на "нуль" — це фейки:

"Це брехня. Такого не може бути, тому що за стандартами, за процедурами, якщо людина мобілізована (призвана), вона вирушає до навчальних центрів, проходить там повністю підготовку від тактичної медицини до поведінки зі зброєю, забезпечується одягом, системою захисту від шолома до броніжилета, і лише після цього, залежно від спеціальності, вирушає до тих підрозділів, де несуть службу за призначенням. Тому це міфи. І часто вони поширюються як так зване ІПСО — інформаційно-психологічна спеціальна операція, яку ворог проводить проти нас".