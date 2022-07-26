Повітряні сили: російські літаки вранці випустили 13 ракет по Затоці

Російські війська сьогодні вранці атакували район Затоки (Одеська область). Загалом ворожою авіацією було випущено 13 ракет, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява речника командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час брифінгу.

"За нашою інформацією, те, що відбулося рано вранці, це було завдано ударів літаками Су-35 та Су-30 з акваторії Чорного моря. Базування літаків - аеродром "Ахтубінськ". Близько о пів на п'яту було трьома цими літаками завдано ударів ракетами Х-59, вилетіло 5 ракет переважно по Одеській області, район Затоки та інші місця" , - розповів Ігнат.

При цьому він зазначив, що вже через півгодини після цього відразу ж 10 далеких бомбардувальників Ту-22М3 завдали ще вісім ударів ракетами Х-22 з акваторії Чорного моря.

"Вже в районі 5:00, через півгодини, відразу ж 10 літаків Ту-22М3, це далекі бомбардувальники, район їх базування - на півночі від України, аеродром "Шайківка", Росія. Вони перелетіли в акваторію Чорного моря і звідти теж завдали 8 ударів ракетами Х-22. Переважно теж по Одеській області, район Затоки, де розміщується всім відомий міст" , - повідомив Ігнат.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти з акваторії Чорного моря завдали ракетних ударів по Одеській області. Внаслідок обстрілу зайнялися приватні будинки.

Згодом президент Володимир Зеленський відреагував на ракетні удари по регіону, зокрема, показавши наслідки обстрілів Затоки.