ЗСУ завдали удару по казармах російських окупантів у Лисичанську

Українські військові завдали удару по казармах російських загарбників у тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області, повідомляє Новое время.

Про це повідомили у вівторок, 26 липня, в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

"В окупованому Лисичанську пройшла „БУМ вечірка“, загинули 12 орків з русявого ОМОНу. Пекло цим потворам буде милістю" , — йдеться у повідомленні.

Крім того, було також опубліковано відео з наслідками удару, на якому видно одразу кілька зруйнованих будівель.