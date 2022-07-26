Німеччина передала Україні три системи залпового вогню MARS-II

Берлін передав Україні три обіцяні реактивні системи залпового вогню MARS-II та три броньовані ремонтно-евакуаційні машини, а також готує до відправки системи протиповітряної оборони IRIS-T, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт у вівторок, 26 липня із посиланням на DPA.

Також Німеччина, за словами Ламбрехт, передала Україні три самохідні артилерійські установки і три броньовані ремонтно-евакуаційні машини. Крім того, Берлін готує до відправки системи протиповітряної оборони IRIS-T (за даними ЗМІ, Україна вирішила придбати 11 таких систем).

Міністерка не уточнила, про які саме гаубиці йдеться, а також коли саме Україна отримала озброєння.

Зазначимо, 25 липня стало відомо, що Німеччина почала поставку зенітних самохідних артилерійських установок Gepard в Україну.