МВС: ЗСУ вже знищили 50 складів із боєприпасами окупантів

Українські сили знищили 50 складів російських окупантів від початку повномасштабного вторгнення Росії до України, повідомляє Новое время.

Про це повідомив радник глави МВС Ростислав Смирнов.

"За два останні тижні ми знищили понад 30, а всього вже знищили понад 50 складів з боєприпасами, 17 командних пунктів, скупчення зброї й так далі" , — сказав він в етері телемарафону.

Він додав, що зруйновано велику кількість тилових забезпечень росіян, що змінює логістичний ланцюжок постачання російської зброї на фронт та можливість наступальних дій окупантів. За його словами, інтенсивність нападів РФ зменшилася, а кількість обстрілів на окремих ділянках фронту знизилася вдесятеро.

Смирнов зазначив, що окупанти не мають успіхів на лінії фронту, і росіяни розуміють, що знаходяться на своєму піку.

"Ворог розуміє, що далі суттєво вже не зможе просуватися. Цей маховик настільки вже закручений, що надалі він піде вже в інший бік. Ворог розуміє, що надалі ситуація погіршуватиметься саме для нього" , - додав Смирнов.

За оцінкою США, Україна «знищила понад сотню цінних цілей» за допомогою американської артилерії.