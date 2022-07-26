Верховний Суд підтвердив законність націоналізації Приватбанку

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду підтвердив законність розпорядження НБУ про перевірку ПриватБанку, внаслідок якої виявили порушення та було ухвалено рішення про націоналізацію фінустанови, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомила пресслужба банку.

"Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду задовольнив касаційну скаргу ПриватБанку, скасував рішення судів попередніх інстанцій та відмовив у позові пов’язаній з колишніми власниками ПриватБанку (Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим - ред.) компанії Тріантал Інвестментс ЛТД про визнання протиправним та скасування розпорядження Національного банку України від 17 жовтня 2016 року щодо інспекційної перевірки ПриватБанку" , – йдеться в повідомленні.

За результатом саме цієї перевірки національний регулятор виявив численні порушення в діяльності менеджменту та колишніх власників ПриватБанку в період до 2016 року. Та дійшов висновку про необхідність виведення банку з ринку як єдиної можливості врятувати його від банкрутства і зберегти фінансову стабільність в Україні.

Це остаточне судове рішення у цій справі, що є важливою складовою частиною судової боротьби державного Приватбанку з колишніми власниками щодо законності націоналізації фінустанови.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі банку, спочатку суд був відкритим, однак на початку засідання Нацбанк подав клопотання щодо проведення його в закритому режимі, яке підтримала Trintal Investments Ltd.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що суди повертаються до розгляну низки справ, повʼязаних з націоналізацією Приватбанку – зокрема справи щодо оскарження націоналізації.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень. Ексакціонери банку оскаржують це рішення у низці українських та закордонних судів.