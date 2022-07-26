Миколаїв закриють на два дні для відпрацювання ДРГ: Кім назвав терміни

Миколаїв буде закрито на два дні для перевірки інформації про коригувальників ворожого вогню, яка почала надходити від місцевих мешканців. Це відбудеться після збирання раннього врожаю, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі національного телемарафону.

"Зараз трьох людей відпрацьовуємо (щодо причетності до співпраці з ворогом – ред.), інших перевіряємо. Багато інформації. Люди відмовляються від грошей (обіцяних владою винагороди $100 – ред.) просто допомагають. Частина цієї інформації корисна, ми працюємо з цим" , — зазначив Кім.

Однак після активної фази збирання ранніх зернових місто тимчасово закриють.

"Це буде після того, як закінчиться активна фаза збирання врожаю, щоб не заважати нашим фермерам. Відпрацюємо, потренуємось разом з поліцією, військовими та Нацгвардією по диверсійно-розвідувальних групах. При цьому відпрацюємо і тих, хто погано ставиться до України" , — наголосив Кім.

Як повідомлялось, раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що платитиме по $100 за кожного зданого українським спецслужбам коригувальника вогню російських окупантів.

Кім також заявив, що російські окупанти платять миколаївським колаборантам по 1500 грн за корисну інформацію.