МВС: окупанти знову обстріляли Соледар, виникла пожежа у приватному секторі

Війська РФ у вівторок, 26 липня, обстріляли Соледар Донецької області, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Сьогодні з самого ранку обстріл тривав у приватному секторі міста" , — повідомляє відомство в Telegram.

Зазначається, що через півгодини після ліквідації пожежі в приватному секторі почалися нові артилерійські атаки окупантів. В результаті спалахнув ще один будинок, додали в МВС.

Також внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини, повідомляє ДСНС у Twitter.

Вони уточнюють, що загиблих та постраждалих немає, а сили та засоби частини передислоковані у безпечніше місце.

У понеділок, 25 липня, окупанти обстріляли завод Артемсіль у Соледарі. Внаслідок обстрілу заводу спалахнула складська будівля, пожежу ліквідували через кілька годин.