На Харківщині бійці ССО знищили російських окупантів та техніку

Бійці ССО АЗОВ завдали ударів по окупантах у Вовчанському районі Харківської області, знищивши живу силу та бронетехніку, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні загону Сил спеціальних операцій "АЗОВ" у Telegram.

На опублікованому відео можна побачити ворожу техніку та штаб окупантів, по яким українські воїни завдають ударів. Спеціальна операція бійцями ССО проводиться в районі селища Варварівка у Вовчанському районі.

Нагадаємо, українські військові завдали удару по казармах загарбників у тимчасово окупованому Лисичанську, внаслідок чого було ліквідовано 12 співробітників російського ОМОНу.