Повітряні сили: США виділили $100 млн на підготовку українських пілотів

Плани США в 2023 році виділити 100 млн доларів на навчання українських пілотів свідчать про серйозність намірів Вашингтона, повідомляє Новое время.

Про це заявив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу у вівторок, 26 липня.

"Американський уряд ухвалив законопроєкт про виділення 100 млн доларів на підготовку військових пілотів у 2023 році... Це вже серйозний крок. Якщо уряд США виділяє кошти на підготовку українських пілотів на американських літаках, то це говорить про серйозність намірів США. І [про те, що] ми отримуватимемо авіаційну техніку" , - зазначив він.

Ігнат уточнив, що про конкретний тип літаків, які може отримати Україна, поки що не йдеться, «очевидно, тривають переговори».

У середині липня Палата представників США ухвалила проєкт закону про оборонну політику на суму $840 млрд, частина з яких має піти на навчання українських пілотів роботі на винищувачах F-15 і F-16.﻿

У Білому домі заявили, що розглядають можливість надання Україні винищувачів, але це не відбудеться в найближчому майбутньому.