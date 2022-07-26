Повітряні сили: США виділили $100 млн на підготовку українських пілотів
Плани США в 2023 році виділити 100 млн доларів на навчання українських пілотів свідчать про серйозність намірів Вашингтона, повідомляє Новое время.
Про це заявив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу у вівторок, 26 липня.
"Американський уряд ухвалив законопроєкт про виділення 100 млн доларів на підготовку військових пілотів у 2023 році... Це вже серйозний крок. Якщо уряд США виділяє кошти на підготовку українських пілотів на американських літаках, то це говорить про серйозність намірів США. І [про те, що] ми отримуватимемо авіаційну техніку", - зазначив він.
Ігнат уточнив, що про конкретний тип літаків, які може отримати Україна, поки що не йдеться, «очевидно, тривають переговори».
У середині липня Палата представників США ухвалила проєкт закону про оборонну політику на суму $840 млрд, частина з яких має піти на навчання українських пілотів роботі на винищувачах F-15 і F-16.
У Білому домі заявили, що розглядають можливість надання Україні винищувачів, але це не відбудеться в найближчому майбутньому.