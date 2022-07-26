ICE: ціни на газ у Європі злетіли до 2300 доларів через шантаж РФ

Ціни на газ у Європі злетіли на 20% до майже 2300 доларів за тисячу кубометрів через скорочення Газпромом поставок – востаннє такі ціни спостерігалися після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в даних лондонської біржі ICE.

Так, серпневі контракти у хабі TTF у Нідерландах зросли у понеділок на понад 20% до рівня 214 євро за МВт-год, або 2289,7 долара за тисячу кубометрів (за курсом 1 євро = 1,01 долара) на закінченні торгів.

На початок дня котирування газу становили 177 євро за МВт-год, або 1890 доларів за тисячу кубів.

Востаннє котирування за межею 2200 доларів за тисячу кубів фіксувалися у березні, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тоді ринок очікував, що поставки газу з держави-агресора впадуть через війну. Як наслідок, газ встановив історичний ціновий рекорд.

Цього разу контракти стрімко почали дорожчати після заяви Газпрому про зупинку експлуатації ще однієї турбіни Siemens, внаслідок чого поставки "Північним потоком-1" з 27 липня будуть не більше 33 млн кубів на добу. Це – приблизно 20% від планової потужності газогону у 167 млн кубометрів.

РФ скоротить постачання газу вже у середу, 27 липня. Ринок почав реагувати на можливу нестачу газу ще у понеділок, коли торги закрилися позначкою у 1900 доларів за тисячу кубів.

Нагадуємо:

Після технічного обслуговування "Північного потоку-1" минулого тижня знову почалися постачання газу німецько-російським газопроводом, але на рівні 40% від заявленої потужності. У ЄС допускали, що постачання не відновляться.

Турбіни необхідні РФ для компресорної станції "Портова", де бере старт "Північний потік-1". Станція має шість основних газових турбін, що дозволяє створювати достатній тиск для передачі газу на велику відстань. Лише дві з них працювали до того, як "ПП" закрили на обслуговування на початку липня. Інші компоненти потребували обслуговування виробником, Siemens Energy.

Уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і відправити турбіну для "Північного потоку", яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини - щоб піти назустріч Німеччині і зменшити ризики, що РФ не відновить постачання по ПП1 після планових технічних робіт.

При цьому турбіна досі не дісталася Росії, оскільки вона відмовилася погоджувати параметри її ввезення. "Газпром" стверджує, що отримані від компанії Siemens канадські документи на транспортування турбіни "не знімають раніше окреслених ризиків" і викликають додаткові питання.