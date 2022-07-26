Bloomberg: РФ продовжуватиме газовий шантаж, доки ЄС не перегляне санкції
Кремль, ймовірно, утримуватиме життєво важливі газові потоки до Європи на мінімальному рівні, поки Європейський Союз не перегляне введені проти Росії санкції, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Bloomberg.
Публічно Росія стверджує, що технічні проблеми, такі як відсутність документів і обслуговування турбін, змусили її скоротити поставки газу в останні тижні. Але насправді, за словами людей, знайомих з думкою керівництва, Кремль використовує збої в "Північному потоці", аби змусити лідерів країн ЄС переглянути болісні санкції, введені проти держави-агресора.
Джерела видання очікують, що Кремль і "Газпром" продовжуватимуть знаходити причини обмежувати потоки, не даючи європейським клієнтам нарощувати поставки, необхідні для задоволення попиту взимку.
Представники ЄС уже попереджають про серйозні економічні збої, якщо потоки не відновляться, і закликають споживачів скоротити використання життєво важливого палива.
Нагадаємо, "Газпром" вдвічі скоротить постачання газу до Європи "Північним потоком". Причиною цього Росія називає зупинку ще однієї турбіни.
Як повідомлялося, країни-члени ЄС досягли політичної угоди про добровільне скорочення попиту на природний газ на 15% цієї зими. Тепер держави самі зможуть обирати заходи, за допомогою яких відбуватимуться скорочення.