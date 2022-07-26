Президенти Польщі та Литви планують чергові візити до Києва

Президенти Польщі та Литви Анджей Дуда та Гітанас Науседа планують чергові візити до Києва, повідомляє Новое время.

"Два дні надзвичайно цінних переговорів із президентом Литви Гітанасом Науседою. Наші країни не знизять своєї активності в Україні, обидва плануємо чергові візити до Києва" , — написав Дуда у Twitter.

Він наголосив, що Польща та Литва не дозволять Росії їх шантажувати. Також Дуда зазначив, що країни посилять двосторонню військову співпрацю.

Дуда і Науседа разом із президентами Латвії та Естонії були у Києві 13 квітня вперше після повномасштабного російського вторгнення. Таким чином вони хотіли показати «абсолютну солідарність із героїчним народом України та президентом Володимиром Зеленським».

Дуда вдруге був у Києві з візитом 22 травня. Він став першим іноземним лідером, який особисто виступив у Верховній Раді з початку повномасштабного вторгнення Росії.