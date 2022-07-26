Вілкул: війська РФ кілька разів обстріляли з РСЗВ Нікопольський район
Війська РФ кілька разів обстріляли із РСЗВ Нікопольський район Дніпропетровської області, повідомляє Новое время.
Про це повідомив глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Ворог кілька разів накрив вогнем з РСЗВ Марганецьку та Мирівську громади Нікопольського району - був "приліт" у 40 реактивних снарядів", - сказав він під час вечірнього відеозвернення.
Він уточнив, що в результаті було пошкоджено шість приватних будинків і чотири господарські споруди, а також перебито два газоводи, які були оперативно перекриті.
Внаслідок обстрілу постраждала дівчинка 2011 року народження, повідомив Вілкул.
Також за його даними, росіяни двічі обстріляли з артилерії Велику Кострому Криворізького району. В результаті було пошкоджено житловий будинок та господарські будівлі.
Раніше повідомлялося, що у Нікополі суттєво зросла кількість охочих евакуюватися з міста на тлі систематичних ударів РФ.