Фонд "Повернись живим" купив комплекс Bayraktar за 16,5 млн доларів

Фонд Повернись живим реалізував свій наймасштабніший проєкт і купив безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2 вартістю 16,5 млн доларів, повідомляє Новое время.

Як повідомляє пресслужба фонду в Facebook у вівторок, 26 липня, це перший такий проєкт в історії української благодійності.

У Повернись живим розповіли, що купили повноцінну автономну систему, яка включає:

систему повітряного зв'язку;

мобільний комплекс наземного управління;

наземний термінал передачі даних;

систему розпізнавання свій-чужий;

три ударні безпілотники;

кілька десятків боєприпасів;

інший необхідне обладнання та запчастини.

У фонді нагадали, що в березні 2022 року отримали дозвіл на імпорт товарів воєнного призначення, що дозволило вийти на новий рівень закупівель для української армії. Представники Повернись живим подякували турецькій компанії Baykar та всім, хто підтримує фонд.