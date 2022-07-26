Євросоюз збирається подвоїти імпорт української електроенергії
Європейський союз має намір найближчим часом подвоїти імпорт української електроенергії, пише Сергей Новиков, РБК-Україна.
Про це говорить заява єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон.
За її словами, ЄС зосереджений на забезпеченні працездатності українських систем електро- і газопостачання в умовах війни.
"Той факт, що електрика і газ продовжують надходити, свідчить про надзвичайну рішучість і прихильність тих, хто працює в українському енергетичному секторі", - зазначила вона.
Вона також підкреслила, що в березні 2022 року вдалося рекордно швидко синхронізувати Україну з європейською мережею.
"Перші транскордонні комерційні обміни електроенергією почалися в кінці червня з Румунією, а в липні пішла Словаччина. Торгова потужність в даний час обмежена 100 МВт, але Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії збирається на цьому тижні, щоб прийняти рішення про подвоєння цієї суми", - додала Сімсон.
Нагадаємо, що нашій країні не вистачить електроенергії взимку, тому буде потрібен імпорт з країн ЄС.
Тим часом президент Молдови Майя Санду заявила, що Кишинів хоче купувати більше електроенергії в України і шукає для цього гроші.