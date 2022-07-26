Зеленський закликав нагадувати росіянам про їхні втрати в Україні
Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок, 26 липня, нагадав, що Росія з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого втратила в Україні майже 40 тисяч убитими, повідомляє Новое время.
Глава держави зазначив, що країна-терорист вже чотири місяці не повідомляла своїм громадянам жодної інформації про російські втрати, і що ця кількість вже наближається до 40 тисяч, ще десятки тисяч — поранені та скалічені.
"…Кожен і кожна, хто ще зберіг якісь контакти в Росії або інформаційний вплив на їхнє суспільство, має доносити цей простий факт до тих, до кого може: 40 тисяч лише вбитих окупантів", — сказав Зеленський.
Президент додав, що російський ракетний терор Харкова та області, Миколаєва, Запорізької та Дніпропетровської областей, Донбасу, прикордонних районів Сумської та Чернігівської областей не залишиться без відповіді.
"Сьогоднішні повідомлення про чергове спровоковане зростання газових цін на європейській біржі вище 2 тисяч доларів за тисячу кубів – це вже достатній привід, щоб розширити санкції проти Росії. Оскільки для всіх зрозуміло, що це свідомий ціновий терор Росії проти Європи. Використовуючи Газпром, Москва робить усе, щоб ця зима стала для європейських країн найбільш жорсткою. На терор потрібно відповідати – відповідати санкціями", – також заявив він.