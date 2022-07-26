Зеленський закликав нагадувати росіянам про їхні втрати в Україні

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок, 26 липня, нагадав, що Росія з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого втратила в Україні майже 40 тисяч убитими, повідомляє Новое время.

Глава держави зазначив, що країна-терорист вже чотири місяці не повідомляла своїм громадянам жодної інформації про російські втрати, і що ця кількість вже наближається до 40 тисяч, ще десятки тисяч — поранені та скалічені.

"…Кожен і кожна, хто ще зберіг якісь контакти в Росії або інформаційний вплив на їхнє суспільство, має доносити цей простий факт до тих, до кого може: 40 тисяч лише вбитих окупантів" , — сказав Зеленський.

Президент додав, що російський ракетний терор Харкова та області, Миколаєва, Запорізької та Дніпропетровської областей, Донбасу, прикордонних районів Сумської та Чернігівської областей не залишиться без відповіді.