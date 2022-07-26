Мер Ізюма назвав кількість загиблих жителів від початку вторгнення РФ

У тимчасово окупованому Ізюмі Харківської області загинуло близько 500 людей від початку повномасштабного вторгнення Росії, повідомляє Новое время.

Про це заявив мер міста Валерій Марченко у коментарі Суспільному.

Він уточнив, що мешканці міста загинули від російських обстрілів та від того, що не отримали вчасно медичної допомоги. В околицях, за його словами, кількість загиблих встановити неможливо.

Марченко заявив, що списки загиблих мешканців Ізюму, оприлюднені окупантами, на 80% відповідають дійсності. Мер уточнив, що найбільша кількість жителів загинула на початку війни, а найбільше місто постраждало від авіанальотів.

Також за словами мера, в Ізюмі «щільність ударів була набагато більша, ніж у Маріуполі».

Ізюм знаходяться під окупацією з 2 квітня. Раніше секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що найбільше за період повномасштабного вторгнення ракетних атак окупанти завдали саме по місту Ізюм.

За даними на 2018 рік, в Ізюмі проживало близько 50 тисяч людей.