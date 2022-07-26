США не знайшли ознак купівлі Росією іранських безпілотників

Головний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США не побачили ознак закупівлі російським Міноборони іранських військових безпілотників через тиждень після візиту президента РФ Володимира Путіна в Тегеран, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Він зазначив, що західні санкції завдають шкоди оборонному комплексу РФ. У Москви у зв'язку з цим "є труднощі з розгортанням новітніх засобів".

"Ми не бачили жодних свідчень доставлення або купівлі іранських безпілотників Міністерством оборони Росії" , - сказав він.

Нагадаємо, російська делегація відвідувала аеродром в Ірані принаймні двічі за останні тижні, щоб оглянути дрони, які країна-агресор хоче придбати для використання у війні проти України.

Як повідомлялося раніше, в Білому домі заявили, що РФ звернулася до Ірану з проханням надати їй сотню бойових дронів.