ОК "Південь": ЗСУ звільнили Андріївку та Лозове

Українські військовослужбовці остаточно зачистили від російських військ Андріївку та Лозове Херсонської області.

Про це повідомили﻿ в Оперативному командуванні "Південь".

Зазначається, що українська авіація завдала 4 удари по ворогу із застосуванням літаків штурмової авіації, бомбардувальників та гелікоптерів. Уражено 4 опорних пункти ворога в районі Андріївки, Білогірки і Благодатного.