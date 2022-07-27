ОК "Південь": ЗСУ звільнили Андріївку та Лозове

ОК "Південь": ЗСУ звільнили Андріївку та Лозове

Українські військовослужбовці остаточно зачистили від російських військ Андріївку та Лозове Херсонської області.

Про це повідомили﻿ в Оперативному командуванні "Південь".

Зазначається, що українська авіація завдала 4 удари по ворогу із застосуванням літаків штурмової авіації, бомбардувальників та гелікоптерів. Уражено 4 опорних пункти ворога в районі Андріївки, Білогірки і Благодатного.

"Таким чином, Андріївку звільнено і остаточно зачищено від російських окупаційних військ. Як і Лозове, де наші війська кількома днями раніше надійно закріпили свої позиції!" - йдеться в повідомленні.﻿

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