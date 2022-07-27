ОК "Південь": ЗСУ звільнили Андріївку та Лозове
Українські військовослужбовці остаточно зачистили від російських військ Андріївку та Лозове Херсонської області.
Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".
Зазначається, що українська авіація завдала 4 удари по ворогу із застосуванням літаків штурмової авіації, бомбардувальників та гелікоптерів. Уражено 4 опорних пункти ворога в районі Андріївки, Білогірки і Благодатного.
"Таким чином, Андріївку звільнено і остаточно зачищено від російських окупаційних військ. Як і Лозове, де наші війська кількома днями раніше надійно закріпили свої позиції!" - йдеться в повідомленні.