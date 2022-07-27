Зеленський пропонує Раді призначити генпрокурором Костіна

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді дати згоду на призначення генеральним прокурором України народного депутата "Слуги народу" Андрія Костіна, повідомляє Українська правда.

Проект постанови про надання згоди на призначення президентом Костіна на посаду генерального прокурора внесено до Верховної Ради 27 липня.

Андрій Костін – юрист. У 2010 він був обраний депутатом Одеської міської ради від партії "Фронт змін", а у 2019 році – депутатом Верховної Ради від "Слуги народу".

Костін претендував на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але експерти з громадських організацій віднесли його до кандидатів із сумнівною репутацією.

Як голова комітету з правової політики він відповідав у парламенті за судову реформу, проте саме в період керівництва комітетом Костіним належна судова реформа блокувалася, а необхідні законодавчі зміни та пропозиції спотворювалися.

Костін не декларував дохід від продажу квартир в Одесі. Але декларував корпоративні права свої та дружини в "Адвокатській компанії Право".

Також журналісти "Схем" стверджують, що дружина й донька Костіна працюють помічниками-консультантами інших нардепів, а сам Костін "працевлаштував" родичів колег.