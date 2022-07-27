НБУ: Україна хоче від МВФ $15−20 млрд до кінця року

Глава НБУ Кирило Шевченко заявив, що Україна сподівається отримати до $20 млрд за новою програмою з МВФ, щоб допомогти зміцнити свою зруйновану війною економіку, повідомляє Новое время.

До кінця цього року Україна хоче укласти нову угоду з Міжнародним валютним фондом на суму $15-20 млрд із виплатою протягом 2-3 років.

За словами голови НБУ, Київ вже направив свій запит до МВФ і зараз веде консультації з фондом щодо нового фінансування за програмою Stand-By або у формі механізму розширеного фінансування. ( EFF).

"МВФ завжди виступав партнером України під час війни. Я сподіваюся розпочати цьогорічну програму" , — сказав Шевченко.

За словами керівника Нацбанку, нова програма має передбачати заходи, які допоможуть стабілізувати економіку. Це могло б забезпечити повернення до довоєнних умов, таких як гнучкий обмінний курс, відсутність обмежень на валютному ринку, скорочення прострочених кредитів у банківському секторі та збалансована фіскальна політика.

Також голова НБУ заявив, що сподівається домовитися про своп-лінію з Банком Англії «протягом кількох тижнів», хоч і не уточнив суму. НБУ вже має кредитну лінію на $1 млрд із центральним банком Польщі.