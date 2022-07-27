Сили оборони півдня: українські військові вдарили по Антонівському мосту

Українські військові завдали ударів по Антонівському мосту в захопленому Херсоні﻿. Про це повідомила в ефірі національного телемарафону речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє Ділова столиця.

На запитання, чи були завдані удари по Антонівському мосту, Гуменюк відповіла:

"Удари були, але вони були філігранні".

Гуменюк наголосила, що українські сили тримають під контролем стратегічно важливі логістичні та транспортні шляхи, які мають критичне значення для окупантів. І водночас зазначила, що ЗСУ не руйнують інфраструктуру, а руйнують плани ворога.

"Робота нашої артилерії — настільки делікатна та ювелірна, що вона більше спрямована на деморалізацію війська" , — заявила речниця.

Антонівський міст є одним з ключових у логістиці загарбників на півдні України.