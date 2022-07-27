ОВА: російські війська обстріляли Харків
Російські війська зранку завдали ударів по Індустріальному та Новобаварському районах Харкова. Попередньо без постраждалих. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
В Індустріальному районі близько 5 години окупанти пошкодили будівлю об’єкта критичної інфраструктури. Унаслідок обстрілу горіли також 10 автомобілів.
У Новобаварському через обстріл вибиті вікна житлового будинку. На щастя, жертв та постраждалих немає.
Протягом доби окупанти обстрілювали Чугуївський, Харківський, Богодухівський райони.