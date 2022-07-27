Генштаб: уже знищено понад 40 тисяч російських військових
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 40 070 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1738 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3971 (+12) од,
- артилерійських систем – 883 (+3) од,
- РСЗВ - 258 (+0) од,
- засобів ППО - 117 (+0) од,
- літаків – 222 (+0) од,
- гелікоптерів – 190 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 726 (+4),
- крилатих ракет - 174 (+0),
- кораблів /катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2847 (+12) од,
- спеціальної техніки - 75 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку.
Дані уточнюються.