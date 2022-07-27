Генштаб: уже знищено понад 40 тисяч російських військових

Генштаб: уже знищено понад 40 тисяч російських військових

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.07 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 40 070 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1738 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3971 (+12) од,
  • артилерійських систем – 883 (+3) од,
  • РСЗВ - 258 (+0) од,
  • засобів ППО - 117 (+0) од,
  • літаків – 222 (+0) од,
  • гелікоптерів – 190 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 726 (+4),
  • крилатих ракет - 174 (+0),
  • кораблів /катерів - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2847 (+12) од,
  • спеціальної техніки - 75 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку.

Дані уточнюються.

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