Розвідка Британії: РФ вдалося здійснити тактичний наступ на Вуглегірську ТЕС

Міністерство оборони Великої Британії у своєму щоденному зведенні розвідки повідомляє﻿, що ПВК "Вагнера" вдалося здійснити тактичний наступ у районі Вуглегірської ТЕС та сусіднього селища Новолуганське.

У зведенні відомства у Twitter йдеться, що деякі українські сили, ймовірно, вже виведені із цього району.

У британському Міноборони також зазначили, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров наразі здійснює поїздки до Єгипту, Ефіопії, Уганди та Республіки Конго.

"Росія, швидше за все, спробує використати ці візити, щоб звинуватити Захід у міжнародній продовольчій кризі та заручитися підтримкою африканських держав, які в основному зберігали нейтралітет щодо російського вторгнення в Україну" , - йдеться у повідомленні.

З 2014 року Росія зробила значні зусилля для забезпечення впливу в Африці, причому ПВК Вагнера часто використовувалася як один із її улюблених інструментів впливу в регіоні.