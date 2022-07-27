Уряд визнав виробництво ліків пріоритетною галуззю економіки
Представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук це повідомив, що Кабінет міністрів доповнив перелік пріоритетних галузей економіки, додавши туди фармацевтичну промисловість, а саме - виробництво лікарських засобів та медичних виробів.
"Доповнено перелік пріоритетних галузей економіки позицією: "Фармацевтична промисловість за напрямами – виробництво лікарських засобів та медичних виробів", - написав Мельничук.
За словами чиновника, включення фармпромисловості до переліку пріоритетних галузей економіки допоможе залучити державну інвестиційну підтримку виробництв та збільшити кількість робочих місць, додали в МОЗ.
"Це дасть змогу уникнути колапсу в забезпеченні системи охорони здоров’я лікарськими засобами та медичними виробами, гарантуватиме їхнє безперебійне виробництво, а, отже, й постачання до кінцевого споживача. Населення України буде забезпечене доступом до якісних ліків та медвиробів", - йдеться у заяві міністерства.
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що навантаження на фармацевтичну промисловість зараз є надзвичайно високим.
"Окрім власне виробництва ліків та медвиробів та забезпечення ними аптек і закладів охорони здоров’я, а отже – пацієнтів, фармгалузь наповнює економіку. Саме тому варто забезпечити стабільність роботи таких підприємств", - підкреслив Ляшко.