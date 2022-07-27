Уряд визнав виробництво ліків пріоритетною галуззю економіки

Представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук це повідомив, що Кабінет міністрів доповнив перелік пріоритетних галузей економіки, додавши туди фармацевтичну промисловість, а саме - виробництво лікарських засобів та медичних виробів.

"Доповнено перелік пріоритетних галузей економіки позицією: "Фармацевтична промисловість за напрямами – виробництво лікарських засобів та медичних виробів" , - написав Мельничук.

За словами чиновника, включення фармпромисловості до переліку пріоритетних галузей економіки допоможе залучити державну інвестиційну підтримку виробництв та збільшити кількість робочих місць, додали в МОЗ.

"Це дасть змогу уникнути колапсу в забезпеченні системи охорони здоров’я лікарськими засобами та медичними виробами, гарантуватиме їхнє безперебійне виробництво, а, отже, й постачання до кінцевого споживача. Населення України буде забезпечене доступом до якісних ліків та медвиробів" , - йдеться у заяві міністерства.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що навантаження на фармацевтичну промисловість зараз є надзвичайно високим.