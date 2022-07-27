ОВА: окупанти завдали удару по Бахмуту, є жертви
Російські війська завдали удару по готелю у місті Бахмут Донецької області, є жертви. Про це повідомив начальник ОВА Павло Кириленко.
"У Бахмуті росіяни поцілили у готель — за попередньою інформацією, є загиблі та поранені, триває рятувальна операція", - йдеться в повідомленні.
В результаті ранкового "прильоту" частково зруйновано будівлю готелю. Під час проведення пошуково-рятувальних робіт, було врятовано чоловіка, його госпіталізували. Також виявлено тіло загиблої особи, повідомляє ДСНС.
Крім цього, унаслідок обстрілу Бахмута частково зруйновано житлову п`ятиповерхівку. Врятовано одну особу, також вилучено тіло ще однієї людини.
Також сьогодні зранку ворог завдав 3 ракетні удари по Торецьку та 1 по Авдіївці.