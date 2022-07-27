ОВА: окупанти завдали удару по Бахмуту, є жертви

Російські війська завдали удару по готелю у місті Бахмут Донецької області, є жертви. Про це повідомив﻿ начальник ОВА Павло Кириленко.

"У Бахмуті росіяни поцілили у готель — за попередньою інформацією, є загиблі та поранені, триває рятувальна операція" , - йдеться в повідомленні.

В результаті ранкового "прильоту" частково зруйновано будівлю готелю. Під час проведення пошуково-рятувальних робіт, було врятовано чоловіка, його госпіталізували. Також виявлено тіло загиблої особи, повідомляє ДСНС.

Крім цього, унаслідок обстрілу Бахмута частково зруйновано житлову п`ятиповерхівку. Врятовано одну особу, також вилучено тіло ще однієї людини.

Також сьогодні зранку ворог завдав 3 ракетні удари по Торецьку та 1 по Авдіївці.