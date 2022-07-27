Кабмін передасть на приватизацію та ліквідацію 420 держпідприємств

Кабінет міністрів затвердив перелік 420-ти державних підприємств, які будуть передані до управління Фонду держмайна для подальшої приватизації або для ліквідації, повідомляє Дзеркало тижня.

За планами Мінекономіки, нових власників в рамках так званої “малої” приватизації отримають 66 держпідприємств. В Кабміні запевняють, що на приватизацію цих об'єктів є великий запит.

"Всередині країни існує великий запит на приватизацію та готовність інвестувати в колишні держпідприємства, якщо за інвестором будуть закріплені та гарантовані права власності" , - запевняють в Мінекономіки.

Як розраховують у Кабміні, залучивши інвестиції, на цих підприємствах буде відновлено або модернізоване виробництво, в тому числі й експортно орієнтоване, створені нові робочі місця і це стане частиною економічної відбудови країни.

Ще 354 держпідприємства будуть ліквідовані або реорганізовані.

"В більшості випадків це юридичні оболонки, за якими немає потужностей для поновлення роботи" , - зазначають в міністерстві.

Там також запевнили, що відомство буде далі продовжувати аналіз державних активів для наступних етапів тріажу держпідприємств, після чого частина з них також знайде нових ефективних власників.

"Ми поставимо крапку в історії з радянським спадком тисяч ДП, які через безгосподарність деградували до такого стану, що далі функціонувати вже не здатні" , - йдеться в повідомленні відомства.

Мінекономіки

Нагадаємо, Верховна Рада має розглянути законопроєкт №7451, розроблений Фондом держмайна та депутатами. Закон, який вже ухвалено в першому читанні, спростить приватизацію під час війни.

Документ містить зміни в частині приватизації державного та комунального майна, які умовно можна поділити на 2 групи.

І група - зміни, що запроваджуються на період дії воєнного стану:

Не проводяться аукціони з продажу об’єктів великої приватизації та їх викуп.

Не проводиться приватизація об’єктів, які розташовані на територіях адміністартивно-територіальних одиниць у зоні бойових дій або наближених до зони бойових дій, перелік яких затверджується КМУ.

Фонд держмайна щомісячно подає до Комітету ВРУ, що відає питаннями приватизації, інформацію про призначені електронні аукціони, результати продажу держмайна та пропозиції до законодавства.

Документи, які подаються для участі в електронному аукціоні, можуть бути складені в електронній формі та підписані кваліфікованим електронних підписів.

Відомості про кожного учасника аукціону є анонімними (закритими).

Розмір гарантійного внеску на електронних аукціонах об’єктів малої приватизації встановлюється аукціонною комісією в розмірі: 10 розмірів мінімальних заробітних плат – для об’єктів, стартова ціна яких становить від 1 до 500 тисяч гривень; 10 відсотків стартової ціни об’єкта приватизації – для об’єктів, стартова ціна яких становить більше 500 тис. грн.

Стартова ціна об’єкта визначається аукціонною комісією на рівні балансової вартості.

ІІ група - зміни, що не пов'язані з воєнним станом: