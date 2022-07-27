Росія домовилася з Іраном про постачання авіаобладнання

Іран підписав з Росією угоду про експорт деталей та авіаобладнання. Про це у вівторок, 26 липня, повідомив представник управління цивільної авіації ісламської республіки Міракбар Разаві, повідомляє Корреспондент.

Він зазначив, що ухвалено рішення про підписання угоди про співпрацю з Росією в рамках забезпечення можливості експорту до Росії деталей та обладнання, вироблених в Ірані, а також здійснення ремонтно-експлуатаційних послуг та технічної підтримки російських літаків ремонтними центрами Ірану.

За словами Разаві, під час зустрічі представників двох країн також було підписано Меморандум про взаєморозуміння для збільшення частоти польотів між двома країнами, на підставі якого кількість пасажирських рейсів між Росією та Іраном збільшилася до 35 на тиждень.

Меморандум про взаєморозуміння дозволяє авіакомпаніям двох країн виконувати вантажні рейси без обмеження пропускної спроможності у межах вищезгаданої угоди.