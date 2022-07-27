МВС: окупанти зруйнували понад 18 тис. цивільних об'єктів в Україні

Військові РФ зруйнували понад 18 тисяч цивільних об'єктів в Україні. Про це заявив перший заступник Міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

За його словами, станом на сьогодні, найбільша кількість обстрілів зареєстрована в Луганській області, там понад 4 тис. обстрілів. Донецька область, там вибухало майже 3 тисячі разів, далі йде Миколаївська область, яку обстрілювали майже 700 разів.