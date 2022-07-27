МВС: окупанти зруйнували понад 18 тис. цивільних об'єктів в Україні
Військові РФ зруйнували понад 18 тисяч цивільних об'єктів в Україні. Про це заявив перший заступник Міністра внутрішніх справ Євген Єнін.
За його словами, станом на сьогодні, найбільша кількість обстрілів зареєстрована в Луганській області, там понад 4 тис. обстрілів. Донецька область, там вибухало майже 3 тисячі разів, далі йде Миколаївська область, яку обстрілювали майже 700 разів.
"Органи правопорядку щодня фіксують до півсотні обстрілів українських міст та селищ. Наприклад, лише за добу до поліції надійшла інформація про 36 обстрілів населених пунктів, внаслідок яких загинули 17 людей, 37 – отримали поранення і в тому числі дві дитини. Лише за ніч 23 ракети було запущено на мирні міста та поселення", - заявив Євгеній Єнін.