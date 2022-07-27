У ВМС заявили про відновлення роботи портів

Відновлено роботу в портах Чорноморськ, Одеса та Південний, повідомляють Військово-морські сили ЗС України.

Зазначається, що роботу відновлено у зв’язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна,.

Вихід і захід суден до морських портів здійснюватиметься шляхом формування каравану, який супроводжуватиме корабель лідирування.

"Сьогодні ми проводимо сумісну роботу щодо навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки судноплавства в одному з портів Одещини. Перш за все − це роботи, які визначають безпечні шляхи для руху суден, які перевозитимуть українське зерно" , − розповідає начальник філії державної установи "Одеський район Держгідрографії" Ігор Тимчук.

Військові та цивільні спеціалісти ретельно проводять пошук підводних об’єктів, встановлюють спеціальні засоби навігаційного обладнання, які допоможуть безпеці судноплавства. Також тривають гідрографічні промірні роботи — визначення глибини, підхідних каналів та рекомендованих шляхів.