КМІС: Для 84% українців територіальні поступки неприпустимі

За резульататами опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), одна десята частина українців згодна поступитися Росії територіями заради припинення війни, але для 84% громадян територіальні поступки неприпустимі.

Для 84% респондентів жодні територіальні поступки не є припустимим.

Лише 10% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій.

Порівняно з травнем настрої населення практично не змінилися.

Дещо більше схильні до поступок опитані зі сходу країни та ті, хто називає себе російськомовними росіянами на території України.

Попри чутливість питання, респонденти, схоже, були доволі щирі: методика "задуманого знайомого" показала незначну різницю в порівнянні з "прямим запитанням" – 80% проти територіальних поступок України, 14% допускають їх заради миру.

Упродовж 6-20 липня соціологи КМІС провели всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Опитано 2000 респондентів на підконтрольних Україні територіях, метод CATI – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера – на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

У травні серед всіх опитаних КМІСом респондентів 2.5-4% проживали на окупованих після 24 лютого територіях (і це відповідало відсотку тих, хто там проживає, бо генерація номерів телефонів була випадковою), а зараз через вимкнення окупантами телефонного зв’язку вдалося опитати менше респондентів, що проживають в окупованих населених пунктах – їх кількість складає 0.2%.

За звичайних обставин статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала б 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%. За умов війни додається певне систематичне відхилення.

Заступник директора КМІС Антон Грушецький зазначив, що хоча погляди респондентів, які проживали в окупації, дещо відрізнялися, але при цьому загальні тенденції були досить подібні. Тобто неможливість зараз опитати таких респондентів істотно не впливає на якість результатів.

Є інші фактори, що можуть впливати на якість результатів в умовах "воєнного часу", проте у КМІС вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.