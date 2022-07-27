Вартість газу в Європі перевищила $2500

Ціна на газ у Європі в середу, 27 липня, подолала позначку 2500 доларів за тисячу кубометрів. Такий стрибок відбувся на тлі скорочення постачання з боку Газпрому. Про зростання цін свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE, повідомляє Корреспондент.

Так, вартість газу в Європі помітно зросла вранці у середу. Вартість ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах (з постачанням у серпні) досягла позначки 2308,08 долара за тисячу кубів. Це стало максимальним показником із березня.

При цьому зростання вартості спостерігається вже третій день поспіль, починаючи з понеділка. Цього дня Газпром анонсував скорочення поставок Північним потоком, пояснивши це тим, що одна з турбін потребує ремонту.

Вранці в середу Газпром зупинив роботу заявленої турбіни, після чого прокачування газопроводом знизилося до 20% від максимального рівня.