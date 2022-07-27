ЗМІ: в Херсоні підірвали автомобіль з двома колаборантами
В окупованому Херсоні вибухнув автомобіль, в якому перебували двоє співробітників так званої "поліції", повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє російське видання "РИА Новости" з посиланням на заяву голови адміністрації регіону та видання "Мост".
Підрив стався на проспекті Адмірала Сенявіна близько 12:20. Свідки бачили медиків на місці події.
За інформацією російських медіа, вибуховий пристрій спрацював на шляху прямування поліцейської машини. В результаті постраждали двоє співробітників місцевих "правоохоронних органів".