Костін назвав свої головні пріоритети на посаді генпрокурора

Новопризначений генпрокурор Андрій Костін під час виступу у Верховній Раді назвав головні пріоритети роботи Офісу генпрокурора під його керівництвом, повідомляє Новое время.

Одним із перших він назвав необхідність забезпечити покарання для кожного воєнного злочинця, а також представників політичного та військового керівництва Росії.

"Ми маємо припинити терор та геноцид української нації. Цьому сприятиме, насамперед, належна фіксація та документування злочинів агресора. А зібрати докази слід так, щоб усі вони були визнані допустимими у судах" , — зазначив генпрокурор.

Костін додав, що прокурори мають невідкладно забезпечити належне процесуальне керівництво у всіх подібних провадженнях.

Він також заявив про важливість міжнародного співробітництва у цій сфері, зокрема з Міжнародним кримінальним судом.

Серед інших пріоритетів голова Офісу генпрокурора назвав такі:

притягнення до відповідальності осіб, що співпрацювали з окупантами. Це також стосується і перевертнів у погонах

невідкладне призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, кандидатуру якого визначено за результатами конкурсного відбору

якнайшвидше проведення конкурсу для обрання директора Національного антикорупційного бюро

розробка стратегії кримінальної політики

реалізація судової реформи, а також формування Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

27 липня Верховна Рада підтримала призначення Андрія Костіна на посаду генерального прокурора. На цій посаді він змінив відправлену у відставку Ірину Венедіктову.

Костін був головою Комітету Верховної Ради з питань правової політики. Його також називають «буфером» між Офісом президента та послами G7, який намагається узгоджувати інтереси сторін у законодавчій сфері.