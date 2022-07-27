Костін назвав свої головні пріоритети на посаді генпрокурора
Новопризначений генпрокурор Андрій Костін під час виступу у Верховній Раді назвав головні пріоритети роботи Офісу генпрокурора під його керівництвом, повідомляє Новое время.
Одним із перших він назвав необхідність забезпечити покарання для кожного воєнного злочинця, а також представників політичного та військового керівництва Росії.
"Ми маємо припинити терор та геноцид української нації. Цьому сприятиме, насамперед, належна фіксація та документування злочинів агресора. А зібрати докази слід так, щоб усі вони були визнані допустимими у судах", — зазначив генпрокурор.
Костін додав, що прокурори мають невідкладно забезпечити належне процесуальне керівництво у всіх подібних провадженнях.
Він також заявив про важливість міжнародного співробітництва у цій сфері, зокрема з Міжнародним кримінальним судом.
Серед інших пріоритетів голова Офісу генпрокурора назвав такі:
- притягнення до відповідальності осіб, що співпрацювали з окупантами. Це також стосується і перевертнів у погонах
- невідкладне призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, кандидатуру якого визначено за результатами конкурсного відбору
- якнайшвидше проведення конкурсу для обрання директора Національного антикорупційного бюро
- розробка стратегії кримінальної політики
- реалізація судової реформи, а також формування Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
27 липня Верховна Рада підтримала призначення Андрія Костіна на посаду генерального прокурора. На цій посаді він змінив відправлену у відставку Ірину Венедіктову.
Костін був головою Комітету Верховної Ради з питань правової політики. Його також називають «буфером» між Офісом президента та послами G7, який намагається узгоджувати інтереси сторін у законодавчій сфері.