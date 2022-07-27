Міськрада: окупанти припинили видавати гумодопомогу жителям Маріуполя

Російські окупанти припинили видавати гуманітарну допомогу мешканцям Маріуполя, повідомляє Новое время.

Про це повідомили у пресслужбі міськради у Telegram.

"Окупанти припинили надавати гуманітарну допомогу у Маріуполі. Це чергове знущання з мешканців, щоб змусити їх піти на принизливі, а часом і небезпечні роботи з розбору завалів та розмінування міста" , - зазначили там.

У міськраді уточнили, що наразі отримати продуктові набори можуть лише діти.

"І це за наявності гуманітарної допомоги. А ми розуміємо, що це означає – чекати можна буде місяцями. Так виглядає «турбота» від окупантів" , – резюмували у мерії Маріуполя.

Маріуполь заблоковано російськими окупантами понад п'ять місяців. Дії військових РФ призвели до масштабної гуманітарної катастрофи. Окупанти розбомбили житлові квартали міста та цивільну інфраструктуру та блокують гуманітарну допомогу, там загинуло щонайменше 25 тисяч мешканців.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомляв, що через проблеми з водопостачанням місту загрожує інфекційна катастрофа, до кінця року можуть померти ще понад 10 тисяч людей.

Після захоплення міста окупанти почали проводити у самому Маріуполі та на в'їзді до міста процедуру фільтрації. Місцевих жителів пускали до міста лише після проходження фільтраційних таборів.