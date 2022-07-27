FT: США активізували переговори щодо обмеження цін на російську нафту

Адміністрація президента США Джо Байдена активізувала переговори з великими імпортерами нафти – Китаєм, Індією та іншими країнами щодо обмеження цін на російську нафту, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Financial Times.

Наразі ведуться переговори Китаєм, Індією та іншими країнами, які купували нафту у Росії за зниженими цінами після того, як її вторгнення в Україну спричинило втрату багатьох європейських клієнтів.

Це відбувається паралельно з тим, як США та Велика Британія готуються приєднатися до заборони ЄС на страхування та послуги для суден, що перевозять російську нафту. Вона має повністю набути чинності в грудні.

Результатом таких дій може стати зниження поставок російської нафти, якщо вона не зможе знайти достатньо суден, які бажають плавати без покриття.

Офіційні особи США попередили інші країни, що очікуване падіння експорту може призвести до скорочення ринків нафти та призвести до різкого зростання цін, завдаючи шкоди споживачам і компенсуючи будь-які фінансові проблеми Москви.

Натомість ініціатива, яку просувають США, передбачає, що заборона на страхування танкерів не поширюватиметься на партії російської нафти, що продається за ціною, нижчою за певний рівень.

"Видобуток у РФ впаде, коли заборона на страхування й обслуговування танкерів повністю набуде чинності, якщо ми не погодимо введення цінових обмежень, що дозволять російському експорту продовжуватися. Це єдиний спосіб запобігти різкому зростанню цін" , – зазначило джерело, близьке до переговорів.

Водночас представники США на умовах анонімності заявили, що все ще стурбовані тим, що нафтотрейдери можуть недооцінювати потенційний вплив заборони на страхування без обмеження ціни.

Вони переконані, що страхові заборони здатні припинити значну частку видобутку російської нафти після того, як вони будуть введені.

А також стверджують, що російський експорт, який до вторгнення становив у середньому 7,8 млн барелів сирої та нафтопродуктів на день, занадто великий, щоб впоратися з ним без доступу до глобального танкерного флоту.

Обізнані з переговорами люди повідомили, що рівень обмеження ціни ще не визначено, і механізм може бути гнучким для врахування змін на нафтових ринках.

Нагадуємо:

Сполучені Штати обговорюють із союзниками обмеження ціни на російську нафту до 40-50 доларів за барель, аби обмежити прибутки агресора від енергоносіїв і при цьому продовжити їхній імпорт.

Раніше повідомлялося, що лідери країн Групи Семи близькі до угоди про обмеження цін на російську нафту, що зменшить доходи держави-агресора від її продажу до моменту вступу в силу ембарго на морську нафту з РФ.