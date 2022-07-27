Скільки людей в Україні втратили роботу з початку війни – дослідження

Протягом останнього місяця кількість людей, які втратили роботу з початку великої війни, зросла до 39%, повідомляє Економічна правда.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Опитування показало, що сьогодні серед тих, хто мав роботу до війни наразі працюють 59%. З них повноцінно – 34%, віддалено або частково – 19%, ще 6% знайшли нову роботу.

Натомість зросла кількість тих, хто роботу все ж таки втратив – з 35% у червні до 39% у липні. Серед останніх найбільше мешканців сходу, жінок, найбідніших, тих, хто працює в приватному секторі або має власну справу, а також внутрішньо переміщених осіб.

Половина працюючих отримують зарплату меншу, ніж до війни, на 10% і більше відсотків. У 43% зарплата не змінилась, в 9% - зросла.

Найбільше тих, хто відчув зниження доходів серед тих, хто працює зараз віддалено або частково та підприємців. Тоді як серед державних службовців відносна більшість зберегла попередню зарплату.

І навіть попри це відносна більшість (57%) готова продовжувати працювати навіть у разі зменшення заробітної плати, 40% – шукатимуть нову роботу.

83% працевлаштованих впевнені у збереженні свого робочого місця у наступні півроку, не впевнені – 11%. Найбільше останніх серед тих, чия зарплата зменшилася більше ніж на 50%.

Домінуючим критерієм у виборі бажаної роботи сьогодні залишається зарплата (70%).

"Зарплата уособлює фінансову безпеку і дозволяє задовольняти базові потреби особистості – цей рівень потреб є природньо найважливішим під час війни" , – пояснюють аналітики.

Також відносно важливим для респондентів є графік та безпечність місця роботи (23-24%). Соціальні гарантії важливі для 17%, взаємини в колективі – 16%, можливість працювати дистанційно – для 10%.

Кар’єра, престижність та соціальний статус під час війни на найнижчий сходинках критеріїв у виборів нового місця праці (3-7%), оскільки такі рівні потреб не є актуальними для більшості під час війни через кількість загроз та ризиків для життя.