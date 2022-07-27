ОК "Південь": ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян у Херсонській області
Українські ракетно-артилерійські підрозділи ліквідували техніку та склад БК окупанта на Херсонщині, повідомляє Українська правда.
Про це ОК "Південь" повiдомило у Facebook.
"Ворог зазнав втрат у техніці та живій силі, ліквідовано 51 військовослужбовця російської армії, знищено дві гаубиці "Мста-Б", чотири одиниці броньованої та автомобільної техніки. Завдано ударів та знищено склад боєприпасів окупантів у Солдатському".
В ОК "Південь" додали, що в Чорному морі перебувають напоготові до завдавання ракетних ударів два надводних і один підводний ворожий ракетоносій із 20 ракетами типу "Калібр". Поблизу Крима пересуваються 11 кораблів та катерів РФ.
Всього протягом доби українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали 150 вогневих завдань, які дозволили закріпити вогневий контроль над транспортними артеріями.
Нагадаємо:
- 25 липня стало відомо, що ЗСУ на півдні знищили командно-спостережний пункт 785-го окремого загону спецпризначення Нацгвардії РФ та два склади з боєприпасами.
- В ніч на 20 липня ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ знищили польовий артилерійський склад армії РФ в районі Дослідного на Херсонщині.