У ОП показали, як облаштовано кордон із Білоруссю у Волинській області

На кордоні України та Білорусі у Волинській області облаштували фортифікаційні споруди і пункти пропуску та встановили спеціальні засоби стеження, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

"Військові облаштували справді серйозні загородження, а місцева влада допомогла з камерами стеження. Тут застосували і тепловізійні камери. Важливо, що за ділянками кордону можна спостерігати онлайн. Крім того, тут працюють пункти пропуску".

За словами заступника керівника ОПУ, 27 липня на такому пункті пропуску бачили маріупольців, яких окупанти "евакуювали" на територію Росії, – люди були змушені повертатися в Україну через Білорусь.

Тимошенко додав, що кордон захищений і на Сумщині, і на Чернігівщині, і на Київщині, і на Житомирщині, і на Рівненщині, але "сучасною системою стеження можуть похвалитися не всі".

Він пообіцяв вирішити це питання, щоб "моніторинг ситуації був на найвищому рівні".