Під час бойових дій проти окупантів загинув військовий льотчик

Під час бойових дій проти російських окупантів 26 липня загинув 28-річний військовий льотчик, Герой України Олександр Кукурба з Івано-Франківської області, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Нижньовербізької сільської ради.

"З сумом можемо офіційно сповістити, що 26 липня 2022 року, захищаючи небо України, загинув Олександр Васильович Кукурба, 1994 р.н., уродженець с. Верхній Вербіж Нижньовербізької територіальної громади Івано-Франківської області — український військовослужбовець, майор, начальник розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації Збройних сил України, Герой України" , — сказано у повідомленні.

27-29 липня у Нижньовербізькій громаді оголосили днями жалоби.

Кукурба має звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" (14 квітня 2022 року) — за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

22 березня його нагородили орденом Богдана Хмельницького III ст., а 6 липня — орденом Богдана Хмельницького II ст. — за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Нагадаємо, станом на 12 липня українська авіація завдала російським окупантам 1700 групових авіаударів.