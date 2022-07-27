У Росії знову погрожують "жорсткою відповіддю" на поставки зброї Києву

Керівник делегації Росії на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов повторив погрози, що РФ "може жорстко відповісти", якщо Захід збільшить постачання зброї Україні, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило російське пропагандистське видання "РИА Новости".

"Нарощування передач Києву західного озброєння може змусити Російську Федерацію перейти до більш жорстких дій у відповідь".

За словами представника країни-агресора, тактико-технічні характеристики західного озброєння і техніки, що застосовуються в Україні, нібито "створюють загрози громадянам Росії".

"У цих умовах ми відсуватимемо неонацистів від своїх кордонів пропорційно дальності дії застосовуваних Києвом ракетних комплексів. А там подивимося".

Він також повторив заяви глави МЗС РФ про те, що Росія нібито "допоможе українському народу позбутися антинародного та антиісторичного режиму в Києві".

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