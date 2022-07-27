Спецслужби Польщі виявили фільтраційні табори окупантів в Україні

Речник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин у середу повідомив, що польські спецслужби ідентифікували кілька місць, які використовуються як фільтраційні табори або в’язниці для українців, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє "Польське радіо".

За словами Жарина, фільтраційні табори або в’язниці для українців розташовуються, зокрема, в Донецьку, Докучаєвську, Мангуші та Новоазовську. Там росіяни перевіряють ув’язнених, шукають людей із бойовим досвідом і чиновників української адміністрації.

Тих, хто не викликає жодних заперечень у загарбників, назагал депортують до Росії, а деяких примусово призивають до російської армії та відправляють на фронт.

"Людей, які викликають сумніви, жорстоко репресують. Їх катують, примушують свідчити чи робити заяви проти України або притягують до суду в рамках пропагандистських показових політичних процесів" , – йдеться в повідомленні.

Польські спецслужби повідомляють, що росіяни використовують колишні штаби місцевої української влади, зокрема місцевої поліції та Державної міграційної служби України. У регіонах, де росіянам не вдалося пристосувати захоплені внаслідок агресії будівлі, організовуються фільтраційні пункти у вигляді наметових містечок. Процес перевірки затриманих українців може тривати від кількох годин до декількох днів.

"У цей час відбуваються допити у ФСБ, проводиться аналіз вилучених речей, у тому числі носіїв інформації, і навіть активність у соцмережах. Росіяни перевіряють, чи є у затриманих на тілі сліди поранень і татуювання. Якщо хтось викликає хоча б тінь підозри – стає об’єктом репресій, які можуть призвести до смерті" , – зазначив Жарин.

За оцінками, наразі понад 1,5 мільйона українців було відправлено до в’язниць і фільтраційних таборів, більшість із них були примусово потрапили до Росії. Серед ув’язнених і переміщених українців – тисячі дітей.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія повинна невідкладно зупинити так звану "фільтрацію" українського населення. Це сталося після заяви заступниці голови місії США при ОБСЄ Кортні Остріан про те, що США виявили щонайменше 18 фільтраційних таборів, через які проходять українці, яких депортують до Росії.