Вбивча статистика. У середньому москвичі гинуть на фронті рідше у 87,5 разів за дагестанців, у 275 разів – за бурятів і в 350 – за тувинців. Московський режим використовує війну не лише як інструмент масового знищення українців, а й як спосіб умисного етноциду, зокрема народів ????????