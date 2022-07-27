ОВА: росіяни обстріляли Харківський район, двоє людей поранено
Один дорослий і одна дитина отримали поранення у результаті ворожих обстрілів Харківщини 27 липня, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Харківська обласна військова адміністрація у Telegram.
"Внаслідок обстрілів у Харківському районі області отримали травми 12-річний хлопчик і його батько, 47 років".
Обох поранених доставили до лікарень Харкова.
ОВА закликає громадян не перебувати без крайньої необхідності на вулицях, а в разі оголошення повітряної тривоги або загрози артобстрілу негайно пройти в укриття.
Передісторія:
- Під ранок 27 липня російські війська завдали ударів по місту Харків, за попередньою інформацією, шестеро людей отримали поранення.