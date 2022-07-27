Bloomberg: Польща витратила 1% ВВП для підтримки українських біженців

Витрати влади та громадян Польщі на підтримку українських біженців цього року перевищать 25 мільярдів злотих (5,3 мільярда доларів), що становить майже 1% ВВП країни, повідомляє Економічна правда.

Про це свідчать підрахунки польського державного аналітичного центру, передає Bloomberg.

За перші три місяці після початку війни поляки витратили 10 мільярдів злотих на допомогу.

За даними Польського економічного інституту, уряд і місцева влада виділили близько 15,9 млрд злотих на соціальні виплати, охорону здоров’я та освіту для біженців.

У Польщі з початку російського вторгнення в Україну оселилися понад 2 млн українців. Їх підтримала не лише влада, а й масово громадяни,багато з яких прийняли біженців у своїх домівках.

Дослідження проводилось на основі опитування 2200 дорослих і проведеному з 25 квітня по 19 травня. Воно демонструє, що 70% поляків взяли участь у наданні допомоги українцям.

Але війна триває і на початок травня кількість людей, залучених до допомоги українським біженцям, зменшилася до 57%.

Дослідники PIE відзначають, що серед поляків зростає відчуття втоми, адже прибуття біженців призводить до різкого зростання орендної плати та навантаження на школи. Водночас це означає, що держава відіграватиме ще більшу роль у підтримці українів у майбутньому, зазначають аналітики.