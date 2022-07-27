Данілов: окупанти стягують додаткові сили на Херсонський напрямок

Російські окупанти стягують додаткові сили на південь України, заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі всеукраїнського телемарафону в середу, 27 липня, повідомляє Новое время.

Раніше глава комітету Палати представників Конгресу США зі збройних сил Адам Сміт із посиланням на президента Володимира Зеленського сказав, що наступні три-шість тижнів матимуть вирішальне значення. За його словами, перш ніж укладати мирну угоду з Росією, Україна має повернути свої території, тимчасово захоплені окупантами, насамперед на півдні.

Коментуючи цю заяву, Данілов сказав, що обережніший щодо термінів контрнаступу, але дуже хотів би, щоб це сталося набагато швидше.

"Ворог стягує максимальну кількість… на Херсонському напрямку почався дуже потужний рух їхніх військ, вони стягують додаткові сили. Наші війська робитимуть все, що від них залежить, щоб вкластися в терміни, які ставить президент. Хочу сказати, що в будь-якому разі перемога буде за нами" , — наголосив він.

Раніше президент Володимир Зеленський казав, що воєнні дії з Росією можуть закінчитися до кінця року, якщо Україна буде об'єднана і партнери продовжуватимуть постачати потужну зброю. Глава держави також закликав лідерів Великої сімки зробити все можливе, щоб завершити війну до кінця року.