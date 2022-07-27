Канцлер: Австрія вперше створить державнi резерви газу

Уряд Австрії вперше прийняв рішення створити стратегічні запаси газу. Їх вистачить на кілька місяців, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення канцлера Австрії Карла Нехаммера в Twitter.

"Вперше федеральний уряд створить власні стратегічні запаси газу. 20 терават-годин природного газу, що відповідає приблизно тримісячному середньому споживанню, зберігатимуться до 1 листопада" , - написав глава уряду.

За словами Нехаммера, газові сховища Австрії вже заповнені на 51%.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російська компанія "Газпром" продовжує зменшення поставок газу в Європу через трубопровід "Північний потік".

Також ми писали, що країни-члени ЄС досягли політичної угоди про добровільне скорочення попиту на природний газ на 15% цієї зими.