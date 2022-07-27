Оцінка Заходу: Росія остаточно втратила ініціативу в битві за Донбас

Захід вважає, що Росія остаточно втратила ініціативу в битві за Донбас, і їй не вдасться захопити регіон у найближчому майбутньому попри заяви Кремля та його сателітів, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє PA Media.

За словами анонімного західного посадовця, попри втрату ініціативи на Донбасі "вони (росіяни) не збираються просто так здаватися і йти додому".

Він, однак, додав, що війна в Україні розвивалася за сценарієм "злетів і падінь", тож Росія має можливості "пристосовуватися та коригувати те, що може зробити далі".

Під час попереднього брифінгу анонімного представника Заходу ЗМІ писали, що темп російського просування в Україні нерівномірний, та російські сили все ж досягають "справжнього прогресу" в захопленні Донбасу.

Але зараз оцінка Заходу змінилася: на його думку, окупація всієї території Донецької області залишається "мінімальною політичною метою кампанії на Донбасі", але те, що Росія досягне її в найближчі кілька місяців, стає "все більш малоймовірним".

Прокоментував анонімний західний посадовець і удар українських сил по стратегічному Антонівському мосту на Херсонщині. За оцінками Заходу, переправа наразі "повністю непридатна" до використання.

За оцінками західної розвідки, втрати, які Росія зазнає з кожним наступом, колосальні, є дуже серйозні питання щодо запасів російського озброєння і бойового духу. Там мають сумніви, що РФ вийде на межі Донецької області у 2022 році

Як повідомлялося, за оцінками британських військових Росія втратила понад 30% наступального потенціалу наземних сил, що дає "абсолютну впевненість" українським Збройним Силам, що вони переможуть у війні.